В Черноголовке для родителей школьников проведут лекцию по психологии

Родителей школьников городского округа Черноголовка приглашают на лекцию, которая состоится 14 октября в 18:30 в актовом зале МБОУ «Черноголовская СОШ» в корпусе Дубовицкого по адресу: г. Черноголовка, Школьный бульвар, дом № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тема очередной лекции: «Поговорим о дружбе».

Родители вместе с психологом обсудят такие темы: как помочь ребенку дружить, какова роль родителей в дружбе детей, как помочь детям заводить знакомства, что делать, если ребенку сложно общаться.

Лектор встречи Павлова Лина — психолог-тренер, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.

Такие встречи с родителями проводятся психологической службой школы на регулярной основе. На лекциях родители всегда могут задать как общие вопросы, так и обратиться за помощью к психологам лично.

Регистрация на лекцию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/68ea4f2ce010db6308ccc89c.

