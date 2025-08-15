В Черноголовке 22 августа пройдет велопробег ко Дню флага РФ

22 августа всех жителей и гостей городского округа Черноголовка, которые любят активный отдых, приглашают присоединиться к городскому велопробегу, посвященному Дню Госфлага РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча состоится в самом живописном месте города — у стадиона на Южном озере в 18:00.

Главное условие участия — отличное настроение и желание зарядиться энергией и позитивом. А чтобы сделать этот день незабываемым, организаторы предлагают участникам одеться в цвета российского триколора.

На финише всех участников пробега будет ждать маленький сувенир.

В прошлом году в наукорграде уже проходил велопробег, посвященный Дню государственного флага РФ. Глава округа Роман Хожаинов открыл торжественное мероприятие. Десятки черноголовцев, детей и взрослых сделали почетный круг вокруг Южного озера с поднятыми флагами и шарами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.