В Чехове завершается благоустройство набережной Теребенки

В Чехове продолжается масштабное обновление набережной реки Теребенки — победителя Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Третий этап реконструкции охватывает территорию площадью три гектара, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках работ уже очищен пруд, смонтированы настилы и плиточное покрытие, созданы новые детские и спортивные зоны. Вдоль набережной высажены водные растения, придающие территории уникальный облик и экологическую ценность. В ближайшее время планируется обустройство прогулочного променада, пешеходных дорожек, нескольких зон отдыха с удобными скамейками и декоративным озеленением, а также пирса с арт-объектом «Чайка», который станет новым символом набережной и привлекать посетителей.

По словам начальника участка Александра Идрисова, готовность объекта составляет уже 95%. Строители ведут работы с опережением графика и обещают завершить все этапы к июлю 2025 года, хотя изначально планировалось окончание в октябре того же года. Благодаря своевременному выполнению и высокому качеству строительства обновленная набережная преобразит городской ландшафт и создаст комфортное пространство для отдыха жителей и гостей города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.