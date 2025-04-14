В Чехове выявили нелегальных мигрантов и лиц, не состоящих на воинском учете

В деревне Лешино округа Чехов прошел оперативный рейд, инициированный представителями силовых ведомств, направленный на выявление нелегальных мигрантов и граждан России, не вставших на воинский учет. Операция проходила в здании промзоны и велась с участием сотрудников ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Место проведения рейда было заранее засекречено, что стало полной неожиданностью для работников складского комплекса. В ходе мероприятия были проверены документы у всех лиц, не являющихся гражданами России с рождения. У тех, кто недавно получил гражданство, проверялись документы по постановке на воинский учет.

В результате рейда было проверено более 20 человек, двоим из которых были вручены повестки в военный комиссариат. Старший следователь-криминалист военного следственного отдела СК РФ по Чеховскому гарнизону Артем Ковалев сообщил, что указанные граждане были проинформированы о необходимости явиться в военный комиссариат Чехова для принятия решения о постановке на воинский учет в установленном законом порядке.

Операции подобного рода проводятся в округе регулярно, и сотрудники силовых служб продолжают быть на страже соблюдения законодательства, обеспечивая безопасность и спокойствие граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.