В Чехове стартовали Рождественские чтения

Рождественские образовательные чтения направлены на взаимодействие священников с педагогами и учениками, с работниками культуры, образования и социальной сферы. В этом году Рождественские чтения посвящены важной теме – «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

«Именно в соработничестве мы видим возрождение православной культуры и традиций и укрепление духовно-нравственного воспитания наших детей. Во время стремительных перемен и технологического прогресса особое значение в воспитательной работе имеет защита детей и подростков от пустоты души, от отсутствия духовности. Сегодня мы должны научить молодое поколение критически мыслить, анализировать информацию и принимать решения, основанные на моральных принципах. Только так мы сможем вырастить поколение, способное не только использовать технологии, но и направлять их развитие в созидательное русло», - подчеркнул глава округа Михаил Собакин.

На мероприятии воспитанники Центра развития творчества детей и юношества представили пролог под названием «В лабиринте жизненных вопросов» и мини-спектакль по рассказу Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», где юные актеры затронули современные детские проблемы.

Рождественские чтения продлятся до 25 декабря – в школах пройдут конкурсы творческих работ и чтецов, заседания семейных клубов, фотовыставки, экскурсии по святым местам. Школьникам будет прочитан курс лекций, направленный на формирование правильного мировоззрения и взгляда на миропорядок в современном мире и роли России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.