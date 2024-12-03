В Чехове стартовала региональная математическая неделя «Вершина»

С 1 по 7 декабря в городском округе Чехов проходит региональная математическая неделя «Вершина». Основной целью данной инициативы является популяризация математики среди школьников и повышение их интереса к выдающимся достижениям великих ученых, в частности, к работам русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Неделя включает три этапа, каждый из которых создает уникальные возможности для студентов. Первым этапом стал школьный тур «Математический Олимп», который прошел 1 и 2 декабря в онлайн-формате на платформе «Моя школа». В рамках этого этапа участники — ученики 5–10 классов — смогли проверить свои знания, решив 10 заданий повышенного уровня сложности. Это задание не только развивает логическое мышление, но и способствует укреплению командного духа среди школьников, что очень важно в современной образовательной среде.

По итогам этого этапа будут сформированы команды, которые получат возможность продолжить участие в муниципальном этапе. Этот формат предполагает дальнейшее развитие математических навыков и углубленное изучение предмета, что, несомненно, стимулирует интерес к науке и способствует формированию глубокой базы знаний у учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.