В Чехове стартовала акция «Добрый Новый год»
Фото - © Администрация Чехов г.о.
С 27 ноября по 8 декабря в рамках проекта «Доброе дело» в городском округе Чехов пройдет благотворительная акция «Добрый Новый год», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Волонтеры Подмосковья открывают сбор сладких подарков и игрушек для детей из новых субъектов Российской Федерации, а также из приграничных районов Курской и Белгородской областей.
Также открыт сбор гуманитарной помощи военнослужащим находящихся в зоне специальной военной операции:
- шапки, перчатки;
- термобелье;
- зимние костюмы;
- теплые носки;
- теплые спальные мешки;
- гвозди, саморезы;
- тушенка;
- масло;
- кофе, чай;
- предметы личной гигиены;
- медикаменты;
- письма.
Сбор гуманитарной помощь осуществляется в МКУ РМ «Чеховский молодежный центр» по адресу: ул, Чехова, д. 45, каб. 210.
Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.
«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.