В Чехове стартовала акция «Добрый Новый год»

С 27 ноября по 8 декабря в рамках проекта «Доброе дело» в городском округе Чехов пройдет благотворительная акция «Добрый Новый год», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры Подмосковья открывают сбор сладких подарков и игрушек для детей из новых субъектов Российской Федерации, а также из приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Также открыт сбор гуманитарной помощи военнослужащим находящихся в зоне специальной военной операции:

шапки, перчатки;

термобелье;

зимние костюмы;

теплые носки;

теплые спальные мешки;

гвозди, саморезы;

тушенка;

масло;

кофе, чай;

предметы личной гигиены;

медикаменты;

письма.

Сбор гуманитарной помощь осуществляется в МКУ РМ «Чеховский молодежный центр» по адресу: ул, Чехова, д. 45, каб. 210.

Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.