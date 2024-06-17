В Чехове проверили состояние дошкольного отделения школы № 1

В рамках работы по отработке обращений жителей через систему МЦУР был проведен обход территории и здания дошкольного отделения МБОУ СОШ № 1 г. о. Чехов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание было уделено санитарному состоянию прилегающей территории и санитарной зоны дошкольного отделения: спортивному ядру, прогулочным зонам, пешеходным тротуарам, игровым площадкам и периметровому ограждению.

По результатам обхода были выявлены замечания, которые необходимо устранить.

«Руководству учреждения даны поручения, исполнение которых взято на строгий контроль Администрацией городского округа Чехов», — подчеркнул заместитель г. о. Чехов. Он также отметил, что работа по отработке обращений жителей через систему МЦУР является важной задачей органов местного самоуправления, которая позволяет оперативно и эффективно реагировать на обращения граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.