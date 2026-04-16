В Чехове проверили готовность к пожароопасному сезону

Особый противопожарный режим введут в Подмосковье с 20 апреля. В муниципальном округе Чехов профильные службы заранее проверили технику и отработали тушение условного лесного пожара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 20 апреля в Московской области начнет действовать особый противопожарный режим.

Об этом на еженедельном оперативном совещании губернатору Андрею Воробьеву доложил начальник главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.