В Чехове прошло родительское собрание по профилактике детского травматизма в ДТП

На базе МБОУ СШ 10 городского округа Чехов состоялось муниципальное межведомственное родительское собрание, посвященное вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Это мероприятие было организовано с целью усиления совместной деятельности родителей, Госавтоинспекции и образовательных учреждений в области безопасности детей на дорогах и приурочено ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В собрании приняли участие представители родительского общественного совета всех образовательных учреждений городского округа Чехов, заместитель начальника ОГАИ ОМВД России по городскому округу Чехов майор полиции Дранга К.К., заместитель начальника Управления образования Петрова Н.Л. и настоятель Никольского храма отец Феодосий.

В ходе встречи обсуждались вопросы формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте. Участники подчеркнули важность совместных усилий для повышения уровня безопасности, ведь активная деятельность по формированию культуры безопасности носит системный, междисциплинарный и межведомственный характер. Организаторы мероприятия выразили надежду, что подобные собрания помогут создать более безопасную среду для подрастающего поколения и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма среди детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.