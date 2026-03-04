В Чехове прошла встреча представителей бизнес-сообщества

Глава м. о. Чехов Михаил Собакин 3 марта встретился с представителями бизнес-сообщества округа. Встреча проходила на производственной площадке компании «АГМА» в рамках заседания Совета директоров промышленных предприятий. Основными вопросами заседания стали меры поддержки промышленных предприятий, изменения налогового законодательства и проведение диспансеризации без отрыва от производства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева реализуется программа «Новая экономика Подмосковья». Она включает в себя меры поддержки, на которые могут претендовать предприниматели региона. В 2025 году помощь из бюджета Московской области получили 7 предприятий на общую сумму 20,5 млн. рублей. Средства пошли на приобретение оборудования. В данный момент открыт прием заявок на получение субсидий для бизнеса.

«В муниципальном округе Чехов мы также разработали для компаний ряд мер поддержки, позволяющих возместить до 70% затрат. В этом году мы увеличили объем выделяемых средств почти вдвое и предлагаем нашим предпринимателям воспользоваться предоставленной возможностью», — сказал глава м. о. Чехов Михаил Собакин.

Директор компании «АГМА» Егор Курятников поделился опытом успешного взаимодействия с Фондом развития предпринимательства, который предлагает целый комплекс услуг от оформления займа по минимальной процентной ставке 3-5% до получения гранта на компенсацию % по кредитам на приобретение либо создание основных средств.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области Дмитрий Иноземцев обратил внимание коллег на нововведения налогового законодательства, которые вступили в силу в 2026 году. Изменения коснулись налога на прибыль, валютного контроля в части выплаты заработной платы иностранным работникам и ставки НДС. Также рассказал об использовании искусственного интеллекта при осуществлении налогового контроля. Для работы с налоговыми резидентами муниципального округа Чехов в службе выделен отдельный специалист, к которому можно обратиться в рабочее время.

Главный врач Чеховской больницы Андрей Попов представил руководителям бизнеса возможности и преимущества выездной диспансеризации, обратив внимание, что есть ряд производств, на которых сотрудники обязаны проходить обследования в рамках установленного законодательства.

«С прошлого года мы вместе с Чеховской больницей активно взаимодействуем с предприятиями в части проведения диспансеризации для сотрудников, что называется, без отрыва от производства. Это дает определенные результаты, однако, пока еще не достаточные», — прокомментировал Михаил Собакин.

В завершении встречи руководитель ООО «АГМА» рассказал коллегам об опыте внедрения «Бережливого производства» на предприятии и экономическом эффекте, который удалось достичь благодаря участию в программе. Также Егор Курятников провел для собравшихся экскурсию по предприятию.

«Новый формат проведения встреч в рамках Совета директоров на производственной площадке весьма заинтересовал руководителей. Было решено его продолжить, чтобы иметь возможность не только встретиться для обсуждения актуальных вопросов, но и познакомиться с выпускаемой продукцией коллег», — подвел итоги встречи глава м. о. Чехов Михаил Собакин.

По вопросам предоставления мер поддержки в округе можно обращаться в отдел промышленности и инвестиционного развития м. о. Чехов по телефону: +7(496)722-15-10 или по телефону «Горячей линии» 0150.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.