сегодня в 17:44

В Чехове прошла тренировка по спасению парашютиста

Тренировка в этот раз была посвящена эвакуации парашютиста с дерева. Спасатели оперативно оценили состояние «пострадавшего» и определили приоритетность действий. Команда тщательно проанализировала местность, выявила опасные факторы и обозначила безопасные зоны для развертывания оборудования.

На следующем этапе организовали площадку для подъема спасателя, проверили снаряжение и расставили посты страховки. После этого команда рассмотрела несколько вариантов подъема и эвакуации, выбрав оптимальный с учетом условий и имеющихся ресурсов.

В финале отработали все ключевые действия — от подъема спасателя до безопасного спуска «пострадавшего».

Занятие посетил заместитель главы м. о. Чехов Вадим Шевырев, он отметил: «Тренировка показала высокий уровень подготовки команды, профессионализм и слаженную работу и позволила отладить взаимодействие в сложной ситуации».

