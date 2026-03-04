В Чехове прошла тренировка по спасению парашютиста
Фото - © Администрация м.о. Чехов
Аварийно‑спасательная группа «ЧеховСпас» 3 марта отработала ключевые навыки проведения спасательных мероприятий с высотных объектов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Тренировка в этот раз была посвящена эвакуации парашютиста с дерева. Спасатели оперативно оценили состояние «пострадавшего» и определили приоритетность действий. Команда тщательно проанализировала местность, выявила опасные факторы и обозначила безопасные зоны для развертывания оборудования.
На следующем этапе организовали площадку для подъема спасателя, проверили снаряжение и расставили посты страховки. После этого команда рассмотрела несколько вариантов подъема и эвакуации, выбрав оптимальный с учетом условий и имеющихся ресурсов.
В финале отработали все ключевые действия — от подъема спасателя до безопасного спуска «пострадавшего».
Занятие посетил заместитель главы м. о. Чехов Вадим Шевырев, он отметил: «Тренировка показала высокий уровень подготовки команды, профессионализм и слаженную работу и позволила отладить взаимодействие в сложной ситуации».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.