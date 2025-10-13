В Чехове прошел рейд по постановке на воинский учет

Рабочих в Чехове проверили на соблюдения требований законодательства по воинскому учету. Проверку провели сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Чеховскому гарнизону совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия было проверено более 20 водителей такси, работающих в местных таксопарках и занимающихся пассажирскими перевозками. Выявлено 2 гражданина, получивших российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва на военную службу. На месте им были вручены повестки в военный комиссариат Чехова, где в установленном законом порядке будет принято решение о их постановке на воинский учет.

«Проверено 25 граждан. Среди них выявлено 2 нарушителя, не вставших на воинский учет. Данные граждане доставлены в комиссариат для постановки на воинский учет и решения вопроса об их призыве на военную службу», — сказал следователь военного следственного отдела Следственного комитета России по Чеховскому гарнизону старший лейтенант юстиции Александр Хапилин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.