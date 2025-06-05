В Чехове проходят работы по благоустройству Губернского лесопарка

По поручению главы муниципального округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Ротнов проверил ход работ по благоустройству Губернского леса. На сегодняшний день готовность объекта составляет 72%, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории более 52 гектаров создается современное пространство для отдыха жителей разных возрастов.

Ранее в Губернском лесу были проведены масштабные работы по очистке территории от лишней растительности и мусора. В качестве экологической компенсации высажено более 500 новых деревьев и кустарников — среди них голубая ель, липа, берёза, клен, сосна, спирея серая, калина красная, кизильник, дуб и другие.

Для повышения комфорта и безопасности установлены современные уличные фонари. Созданы спортивные и игровые площадки с качелями и тренажёрами, заасфальтирована тропиночная сеть.

В ближайших планах — установка информационных табличек с указателями и картами для удобной навигации по лесопарковой зоне, а также завершение благоустройства входной зоны.

«Мы стремимся сделать Губернский лес не только популярным местом прогулок, но и комфортной природной зоной для отдыха всех жителей округа», — подчеркнул Ротнов.

Работы по благоустройству лесопарка планируется завершить в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.