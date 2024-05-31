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В Чехове проходят работы по благоустройству Губернского лесопарка

В городском округе Чехов проходит благоустройство Губернского лесопарка. Работы проходят в рамках региональной программы «Парки в лесу». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Площадь будущего Губернского лесопарка составит больше 52 га. Пространство будут объединять пешеходные и веломаршруты, а зимой они будут выполнять функцию лыжной трассы. Всего в этом году запланировано открытие 10 лесопарков», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Дорожно-тропиночная сеть будет составлять 4,5 км. На территории появятся павильоны проката, кафе, детская игровая площадка и веревочный парк. Для любителей спорта будут построены спортивная и воркаут площадки.

Посетители с собаками смогут выгулять своих домашних питомцев на специально оборудованной площадке для выгула собак.

На сегодняшний день на территории ведутся работы по санитарной очистке леса, устройству основания дорожно-тропиночной сети.

Благоустройство планируют завершить до конца сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.