В Чехове проходит комплексная реконструкция музея-заповедника «Мелихово»

«Она включает в себя полную реконструкцию всех инженерных сетей, строительство нового встречающего центра, удобной большой парковки для гостей. Одна из важных задач — освободить мемориальную усадьбу Чехова от всего лишнего, то есть убрать все строительные дела, хозяйственные современные постройки. Все это будет вынесено в специальный инженерно-хозяйственный блок, который строится на прилегающей территории. Работы ведутся без спешки, наша задача — сделать все максимально удобно, бережно, продуманно», — поделилась она.

Задумка архитектора Наринэ Тютчевой сделать встречающий визит-центр практически незаметным, чтобы он сливался с забором, и с внутренней и внешней сторон практически не был виден. Площадь центра чуть более 50 м. Это современное вместительное помещение, которое будет включать в себя холл, кассовую зону, зону кафе, сувенирный книжный магазин. Встречать гостей и работать с посетителями будут администраторы и экскурсоводы. Всё будет близко, удобно для гостей усадьбы великого писателя.

«В этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва у нас в музее начался первый этап реконструкции. В активной фазе работы по обустройству визит-центра и прилегающей к нему территории. Неудобства, связанные с реконструкцией, никак не повлияли на атмосферу Международного театрального фестиваля „Мелиховская весна-2024“, который проходит сейчас в музее-заповеднике, и комфортное пребывание гостей», — уточнил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.