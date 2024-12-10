В Чехове продолжается контроль за благоустройством бульвара А. П. Чехова

По поручению главы Чехова Михаила Собакина, его первый заместитель Артем Попов проконтролировал ход работ по благоустройству общественной территории Бульвара А. П. Чехова. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На объекте уже выполнено устройство новых покрытий, сделаны доступные лестницы и пандусы, реконструкция фонтана, озеленение с посадкой деревьев и кустарников, установлены арт-объекты, обустроена система наружного освещения и видеонаблюдения.

Кроме того, продолжаются работы по установке панелей главной входной группы, монтаж перголы и ограждений, восстановлению тротуарной плитки в местах монтажа малых архитектурных форм.

Планируемый срок окончания мероприятий — до 20 декабря текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.