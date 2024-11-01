В Чехове продолжается благоустройство зоны отдыха у пруда

По поручению главы Чехова Михаила Собакина заместитель главы округа Алексей Родин проконтролировал ход работы по благоустройству зоны отдыха у пруда в деревне Лешино. Мероприятия проходят по муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики». Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В зоне отдыха обустроят пешеходные дорожки и спортивную площадку 110 кв. м. На объекте уложат бесшовное резиновое покрытие, установят инвентарь для занятий, ограждения, информационный стенд и лавочки. Планируется озеленение прилегающей территории, что создаст комфортную и привлекательную обстановку для отдыхающих. Специалисты уже сделали монтаж уличного освещения, устройство асфальтобетонного основания для площадки и пешеходных дорожек. Также они продолжают установку оборудования.

Данный проект направлен на создание качественной и безопасной инфраструктуры для активного отдыха, что особенно важно для семей и молодежи. Благоустроенная зона станет местом притяжения для жителей и гостей деревни, способствуя укреплению общественных связей и развитию местного самоуправления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.