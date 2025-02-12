В Чехове продолжается благотворительная акция «Тепло для героя»

В рамках всероссийской акции «Тепло для героя» членам клуба «Активное долголетие» в Чехове передали пряжу для изготовления тёплых вещей, которые будут отправлены участникам СВО, сообщили в пресс-службе округа.

Члены клуба «Активное долголетие» принимают участие в этой акции не впервые. Женщины с любовью и трепетом относятся к изготовлению свитеров, носков, варежек, перчаток и шапок, ведь проявление заботы и поддержки помогает бойцам чувствовать себя важными и ценными, а также укрепляет их моральное состояние.

«Очень благодарны членам клуба за их большое сердце и умелые руки! Проявляя внимание к тем, кто защищает нашу страну, мы не только поднимаем их дух, но и создаем атмосферу единства и взаимопонимания в обществе», — отметил депутат Совета депутатов муниципального округа Чехов Константин Безрукавый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.