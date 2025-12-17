В Чехове помогают женщинам в трудных ситуациях

Иногда перемены в жизни начинаются не с громких слов, а с одного мгновения. Именно такое мгновение стало отправной точкой для Екатерины Голяк — мамы троих детей, психолога и местного координатора партийного проекта «Женское движение Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Екатерина стала свидетелем сцены, которую невозможно забыть: плачущие женщины провожают мобилизованных.

«Я поняла: как психолог я могу помочь этим женщинам пережить боль, страх, гнев. Я просто не могла пройти мимо», — вспоминает Екатерина.

Так появился социальный благотворительный проект «Спокойное сердце». Она собрала команду психологов, объединилась с предпринимательницами, открыла кабинеты для семей мобилизованных по всему Чехову. Но чтобы женщины узнавали о помощи, нужно было выстроить взаимодействие с военкоматом. Именно тогда Екатерина впервые пришла в «Союз женщин России» — и неожиданно получила предложение возглавить местное отделение.

«Я растерялась, не понимала, как справлюсь… Но рядом оказались единомышленницы. Так началась моя общественная жизнь», — рассказывает она.

Этот шаг и привел ее в «Единую Россию». Сначала — как сторонника, затем — как координатора крупного женского проекта. И сегодня Екатерина уверена: настоящие изменения происходят там, где есть команда.

«Время одиночек прошло. Женское движение Единой России — это про поддержку, обучение, большие инициативы, которые мы можем доводить до уровня законодательства. И все это остается живым, настоящим, очень женственным», — подчеркивает она.

Как психолог Екатерина знает: у каждой женщины — своя история. Разводы, отсутствие поддержки, трудные отношения с подростками, тревожность, выгорание, поиски себя. Но есть темы, о которых по-прежнему говорят шепотом.

«Домашнее насилие существует и в благополучных семьях. Женщины часто молчат — и это страшнее всего», — говорит Екатерина.

Особое место в ее работе занимает проект «Молодежный клуб „Актуалочка“, созданный как ответ на тревожную статистику суицидов среди подростков.

«Причины бывают разными: непонимание в семьях, конфликты со сверстниками, первая любовь, буллинг. Подросткам нужно место, где их услышат, где научат чувствовать свои границы и уважать чужие», — объясняет Екатерина.

Клуб «Актуалочка» станет таким местом. Здесь подростки будут учиться договариваться, принимать критику, брать ответственность, видеть собственную ценность. Параллельно будут создаваться и программы для родителей — чтобы в семьях появлялось больше диалога и меньше боли.

А как самой Екатерине удается не выгорать? Она отвечает просто:

«Во-первых, я люблю то, что делаю. Я вижу результат — когда люди восстанавливаются в своей активности и желании жить, когда родители и подростки начинают понимать друг друга. Это дает невероятные силы».

Двое ее сыновей уже взрослые, третий сын еще школьник. И теперь, говорит Екатерина, у нее больше времени для общественной деятельности. Энергией подпитывают танцы, вокал и творчество. Но больше всего — понимание себя и ощущение смысла.

Планы у Екатерины масштабные: молодежный клуб, восстановление «Центра развития „ЖивиЦа“, семейный клуб и даже школа для девочек — современный аналог Дома благородных девиц, где подростков будут учить культуре общения, красоте, этикету, женственности. И все это — ради одной важной цели: воспитания поколения, которое уважает себя, свои семьи и свою страну.

«Я поддерживаю крепкую семью и семейные ценности. Хочу, чтобы молодые люди строили свое будущее на уважении, любви и традициях», — добавила она.

