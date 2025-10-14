В Чехове появились новые арт-объекты

Наталья Офицерова и Дмитрий Кореневский — участники масштабного проекта #АртУлочкаРТК от центра «Ростелеком». Представители провайдера и администрации коллегиально принимали решение о том, что будет изображено на распределительных ящиках. Задача была непростой: требовалось не только облагородить их внешний вид, но и органично вписать в городское пространство, наделив смысловой нагрузкой. В рамках проекта Наталья Офицерова и Дмитрий Кореневский художественно оформили два телекоммуникационных шкафа по адресам: Гагарина, 36 и Чехова, 21, стр. 1, превратив их в арт-объекты, которые теперь радуют жителей города.

«Мы выражаем искреннюю благодарность Наталье и Дмитрию за их огромный вклад в преображение городского пространства! Такие инициативы наполняют наши улицы красками, творчеством и делают округ уютнее. От всей души желаем художникам не останавливаться на достигнутом, вдохновения, ярких идей и громких успехов в их профессиональной и творческой деятельности!», — поздравила художников Елена Татарчук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.