В Чехове почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

В день Чернобыльской катастрофы 26 апреля в Чехове почтили память жертв трагедии и отдали дань уважения ликвидаторам аварии. На мероприятии присутствовали свидетели катастрофы, депутаты, участники специальной военной операции, ветераны и молодежь муниципального округа Чехов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

39 лет назад произошла одна из крупнейших техногенных катастроф. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции взорвался ядерный реактор. Взрыв выбросил в воздух более 50 тлетучих радиоактивных веществ, которые были разнесены воздушными потоками на сотни и тысячи километров.

Ликвидировать аварию отправилось больше миллиона человек со всего Советского союза, 349 из них — жители города Чехов.

«Благодаря ликвидаторам, которые честно и мужественно выполнили свой долг, наша страна смогла жить и развиваться дальше. „Чернобыльцы“, рискуя своим здоровьем и жизнью, спасли Россию и Европу от возможности ядерного загрязнения», — отметил глава Чехова Михаил Собакин.

В память о героях Чернобыля, в 2021 году были установлены памятники в сквере Полиграфистов и в Чехов-2. На данный момент в Подмосковье более 16 тыс. жителей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают меры соцподдержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.