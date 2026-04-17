В Чехове пенсионерам объяснили, как избежать уловок телефонных мошенников

Для участников клуба «Активное долголетие» в Чехове лекцию прочитал прокурор Вадим Шишкин. В ходе выступления он подчеркнул, что люди старшего возраста — самая незащищенная категория перед киберпреступниками. Злоумышленники используют самые разные схемы: пугают уголовной ответственностью; обещают льготы, прибавки к пенсии и скидки; притворяются сотрудниками ФСБ, полиции и банков; навязывают услуги и товары; применяют вирусы, фишинговые сайты и мессенджеры. Их главная цель — получить доступ к данным платежных карт, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Если жертва обратится в полицию в первые сутки после преступления, деньги еще можно вернуть: счета мошенников оперативно блокируют. Так, в прошлом году в Чехове потерпевшим удалось вернуть около 6 млн рублей, а в этом году заблокировано уже примерно 1 млн рублей.

Кроме того, участились случаи, когда пожилые люди теряют свои квартиры. «Например, одна чеховская пенсионерка под психологическим давлением продала квартиру по заниженной цене». Прокуратура подала иск о признании этой сделки недействительной — сейчас дело находится в суде.

Статистика по Чехову выглядит так: в этом году зарегистрировано 54 уголовных дела о телефонном мошенничестве, похищено почти 4 млн рублей; в прошлом году было 260 таких дел, а ущерб составил около 70 млн рублей.

В завершение прокурор дал местным пенсионерам несколько рекомендаций: