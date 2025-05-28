В Чехове отметили День пограничника

В Чехове торжественное мероприятие состоялось у памятника «Пограничникам всех поколений», сообщили в пресс-службе округа.

В нем приняли участие сотрудники администрации и депутаты Совета округа, ветераны пограничной службы, участники специальной военной операции, волонтеры, неравнодушные жители муниципалитета.

В торжественной обстановке первый заместитель главы м. о. Чехов Денис Разуваев поздравил тех, кто стоит на страже рубежей Родины.

«В этот день мы говорим вам спасибо за ваше мужество и смелость, проявленные в годы несения службы. От всей души желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой», — поздравил Денис Разуваев.

В рамках партийного проекта «Успех единства поколений» пограничников наградили грамотами и медалями, а волонтеров, которые ездят на передовую — благодарственными письмами от имени главы м. о. Чехов Михаила Собакина, также им вручили памятные подарки.

Высокие заслуги отметили и тех, кто прививает молодому поколению патриотические ценности. Среди них Николай Крючков, который занимается воспитанием военно-патриотического отряда «Орлёнок». Почётным гостем торжества стал Деян Берич. На защиту Родины он встал еще в 2014 году, служил в Донецке и Луганске.

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к памятнику «Пограничникам всех поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.