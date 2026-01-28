В Чехове очистили от снега более половины улиц и дворов

В Чехове продолжается уборка снега после сильного снегопада: коммунальные службы очистили более половины населенных пунктов и свыше 550 км дорог.

В Чехове второй день устраняют последствия сильного снегопада. Все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. По словам главы округа Михаила Собакина, за сутки расчистили более 45% сел и деревень, а также свыше 400 км дорог, включая подъезды к СНТ. Сейчас очищено более половины населенных пунктов и около 550 км автотрасс. Работы продолжаются, а с 29 января начнут расширять проезды в необходимых местах.

В уборке задействованы более 300 дворников и разнорабочих МБУ «Чеховское благоустройство» и подрядных организаций. Используется свыше 90 единиц техники: тракторы, грейдеры, погрузчики, самосвалы. В труднодоступных местах применяют ручной инструмент и малую механизацию.

В первую очередь очищают остановки общественного транспорта, тротуары, подходы к социально значимым объектам и автомобильные дороги всех категорий. Во дворах приоритет отдают входным группам, пешеходным дорожкам, проездам и детским площадкам. Особое внимание уделяют опасным участкам — лестницам, спускам и подъемам.

Собранный снег вывозят на три специальные площадки: в Чехове на улице 8 Марта, в деревне Перхурово и в деревне Гришенки. За два снегопада МБУ «Чеховское благоустройство» вывезло 14,5 тыс. кубометров снега. Вывоз продолжается до полной очистки округа.

Для уборки были подготовлены спецтехника и инвентарь, а маршруты для техники и дворников отрисовали с помощью сервисов «Яндекс». Региональные трассы и остановки обслуживает компания «Мосавтодор», в ее ведении — более 380 км дорог и свыше 40 единиц техники.

К уборке также присоединились сотрудники частных предприятий, управляющих компаний и жители. Заявки на уборку снега принимают по телефонам 8-800-250-40-04 («Мосавтодор») и 8-800-300-87-43 (МБУ «Чеховское благоустройство»).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.