В Чехове обновили 6,3 км противопожарных дорог в лесах

Специалисты завершили приведение в нормативное состояние 6,3 км противопожарных дорог в лесах муниципального округа Чехов для проезда техники в пожароопасный период, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В лесах муниципального округа Чехов завершили работы по приведению в нормативное состояние противопожарных дорог общей протяженностью 6,3 км. Они необходимы для оперативного проезда специальной техники в период высокой пожарной опасности.

Специалисты расчистили дороги от лесных горючих материалов, выровняли полотно и устранили проблемные участки. Ямы засыпали грунтом. Качество работ контролируют сотрудники Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес».

«Дороги должны быть очищены до минерального слоя лесной почвы путем планировки и выравнивания. При наличии ям производится их засыпка грунтом», — рассказал старший участковый лесничий Алексей Урмаков.

Противопожарные дороги обеспечивают быстрый доступ пожарной техники к возможным очагам возгорания и позволяют оперативно приступить к тушению лесного пожара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.