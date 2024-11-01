сегодня в 12:13

В Чехове объявлен конкурс на капитальный ремонт школы искусств

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения «Центр развития творчества детей и юношества» в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования „Центр развития творчества детей и юношества“, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Чехова, д. 27». Предстоит отремонтировать двухэтажное здание 1954 года постройки, общая площадь которого 1570,2 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.