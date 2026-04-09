В Чехове наградили сотрудников военного комиссариата

Глава округа Михаил Собакин вместе с ветеранами специальной военной операции Артемом Чуриловым и Анной Поддубней поздравил военного комиссара Виктора Кочергина и коллектив с профессиональным праздником. Отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Военные комиссариаты были учреждены 8 апреля 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров. С первых дней они обеспечивали призыв, подготовку резерва, формирование частей, учет военнообязанных и техники. От эффективности этой системы во многом зависела обороноспособность страны.

Сегодня комиссариаты остаются связующим звеном между армией и обществом. Они организуют призыв, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, поддерживают ветеранов и семьи военнослужащих.

«Сейчас, когда в стране идет призыв на военную службу, задача сотрудников Чеховского военного комиссариата — организовать все четко, по закону, с пониманием и уважением к каждому призывнику и его семье. От их профессионализма зависит, как молодые ребята начнут свою армейскую службу», — отметил Михаил Собакин.

Он поблагодарил коллектив за слаженную работу и подчеркнул значимость службы для укрепления обороноспособности страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.