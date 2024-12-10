В Чехове начинается подготовка к капремонту дошкольного отделения гимназии № 2
Фото - © Администрация Чехов г.о.
По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев провел обход здания и территории дошкольного отделения МБОУ гимназии № 2, расположенного по адресу: г. Чехов, ул. Монтажная, д. 8. Обход был организован в преддверии предстоящего капитального ремонта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Детский сад, открывший свои двери для малышей в 1953 году, требует обновления. «В ходе совместного осмотра с сотрудниками управления образования и руководством учреждения определены наиболее важные задачи по улучшению качества условий пребывания воспитанников в соответствии с современными требованиями как в здании, так и на территории», — отметил Денис Разуваев.
На сегодняшний день подрядной организацией проводятся проектно-изыскательные работы с учетом предложенных изменений, направленных на создание комфортной среды как для детей и родителей, так и для персонала.
Открытие обновленного дошкольного отделения запланировано в соответствии с контрактом к началу следующего учебного года.
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