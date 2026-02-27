В Чехове должник погасил долг по алиментам после уголовного дела

Житель Чехова начал погашать задолженность по алиментам после возбуждения уголовного дела за их неуплату. Мужчина перечислил средства за инкриминируемый период и возобновил текущие платежи, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

По решению суда житель Подмосковья обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере одного прожиточного минимума для детей в Московской области с последующей индексацией. В первые два года мужчина исполнял обязательства полностью, однако после увольнения платежи стали нерегулярными, а затем прекратились.

Сотрудник Чеховского районного отделения судебных приставов возобновила исполнительное производство и применила меры принудительного взыскания. Были арестованы банковские счета, введен запрет на регистрационные действия с автомобилем, ограничен выезд за границу, должника включили в реестр неплательщиков алиментов.

За неуплату без уважительных причин пристав составила протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Мировой судья назначил мужчине 20 часов обязательных работ. Однако он не трудоустроился и продолжил нарушать решение суда, что привело к образованию задолженности.

После заявления взыскательницы дознаватель возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Получив уведомление о возможной уголовной ответственности, мужчина погасил долг за указанный период и начал перечислять средства на депозитный счет отделения в счет текущих платежей и задолженности. После утверждения обвинительного заключения прокурором дело направят в суд. Исполнение решения остается на контроле судебных приставов.

