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В Чехове 13 юных граждан получили паспорта в торжественной обстановке

В городском округе Чехов состоялась торжественная церемония вручения паспортов, в ходе которой тринадцать юных жителей впервые получили главный документ гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии приняли участие первый заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов, председатель совета депутатов городского округа Чехов Галина Козина и заместитель Чеховского городского прокурора, советник юстиции Юрий Рабаев.

Артем Попов подчеркнул важность данного события, отметив, что паспорт является важнейшим удостоверением личности, которое закрепляет за его обладателем права и свободы, предоставленные конституцией нашей страны.

Вручая паспорта, заместитель главы обратил внимание на то, что владение российским паспортом символизирует гражданскую зрелость, патриотизм и любовь к Родине. Каждый из ребят не только получил свой паспорт, но и экземпляр основного закона государства — конституции РФ.

«Поздравляю всех получивших паспорта граждан с этим значимым событием! Желаю вам с гордостью нести звание патриотов России, стремиться к новым свершениям и вносить свой вклад в развитие и процветание нашего родного городского округа Чехов», — добавил Артем Попов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.