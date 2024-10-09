В Чечне нашли решение для правонарушителей

Правонарушителям в Чечне будут предлагать подписать контракт для участия в СВО, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По словам главы республики, в Чечне есть мизерная часть молодежи, которая «ведет праздный, аморальный образ жизни» и нарушает правопорядок.

«Мы много раз предупреждали подобных смутьянов и нарушителей порядка. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, … либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество,» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что в регионе формируют полк численностью 2500 человек, который примет в свои ряды, в том числе, и правонарушителей.