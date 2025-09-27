В Бурятии предложили создать «резервацию индейцев» на Байкале

Член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева считает, что на Байкале можно было бы сделать «резервацию» аналогичную индейской в Штатах, где власти платят людям за проживание и за уборку мусора, сообщает РБК .

Так член общественного совета представляет один из вариантов решения ситуации с «байкальской правовой аномалией». Сейчас из-за особого охранного статуса знаменитого российского озера и правовых коллизий местные жители не могут позволить себе некоторых вещей, например, частной собственности. А в подобной «резервации» власти могли бы платить местным за проживание, а они занимались бы поддержкой чистоты озера и убирали мусор.

«Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — подчеркнула Арсеньева.

Ситуацию, сложившуюся с населенными пунктами в Центральной экозоне Байкальской природной территории, назвали «Байкальской правовой аномалией». Для данной зоны действует особое законодательство, а из-за принятых изменений в Лесном, Земельном, Водном кодексах РФ там возникают многочисленные правовые коллизии.

В зоне запрещена частная собственность, нельзя ремонтировать и строить новые дороги, сделать очистные сооружения, селезащиту, расширять территорию кладбища. При этом там проживают около 140 тыс. человек в Иркутской области и Бурятии. Как утверждает Арсеньева, такой подход приводит к оттоку местного населения с территории.

Сама Арсеньева живет в селе Усть-Баргузин (входит в Центральную экозону). Она считает, что еще как дополнительные варианты решения проблемы можно уменьшить территорию этой зоны или вывести населенные пункты из ее границ.

