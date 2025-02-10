В Бронницах завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества

В Бронницах 7 февраля завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Этот яркий и познавательный проект был организован и проведен Домом детского творчества, который вновь доказал свою приверженность развитию творческих способностей молодого поколения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Бронницы.

В конкурсе приняли участие более 50 учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Бронницы от 4 до 18 лет в следующих номинациях:

«Художественно-изобразительное творчество»;

«Декоративно-прикладное творчество»;

«Технические виды творчества».

По итогам мероприятия были выбраны лучшие работы, которые примут участие в следующем этапе конкурса. Данный проект не только способствует повышению знаний о правилах безопасности, но и вдохновляет детей на создание уникальных произведений искусства.

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