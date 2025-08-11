В Бронницах закрылась вторая смена муниципального летнего лагеря

8 августа в городском летнем лагере дневного пребывания «Радуга» в Бронницах состоялось торжественное закрытие второй смены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Слова благодарности звучали со сцены и из зрительного зала: ребята благодарили педагогов и воспитателей, а они, в свою очередь — своих воспитанников за активность и содействие. Начальник лагеря Наталья Захарова вручила почетные грамоты в память о смене самым активным девчонкам и мальчишкам.

Директор Дома детского творчества города Бронницы Галина Стародубова отметила отличную работу воспитателей и педагогов в период летней детской досуговой программы.

Мероприятие стало завершающим аккордом работы лагеря в этом году. Ребята представили гостям праздника концертную программу с песнями, танцами и видеороликами. В продолжение яркого концерта состоялась «пенная» дискотека с памятными фотографиями и воспоминаниями ярких моментов детского отдыха.

Воспитанники лагеря поделились своими искренними сожалениями о завершении смены.

«Мы однозначно будем скучать по этому чудесному времени и ждать приближения новых летних каникул», — отметили они.

Символично, что закрытие смены прошло 8 числа: восьмерка — символ бесконечности. Бесконечный детский смех и радость словно поставлены на паузу — время в лагере остановилось до следующего года.

До новых встреч в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.