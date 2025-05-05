В Бронницах в парке культуры и отдыха прошла акция по посадке деревьев

В парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» прошла акция по посадке деревьев. Дело было приурочено к международной акции «Сад памяти» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участницы Бронницкого местного отделения МОРО «Союз женщин России» и сообщества «Нежный бизнес» совместно с директором парка и депутатами «Единой России» городского округа Бронницы приобщились к озеленению и высадили саженцы берез, каштанов, яблонь и дубов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эта инициатива не только украсит парк «Бронницкий луг», но и поможет создать более комфортную и экологичную среду для жителей. Участницы проявили истинную заботу о природе, ведь каждое посаженное дерево — это вклад в будущее города.

«Нежный бизнес» — это объединение деловых, вдохновленных, целеустремленных девушек и женщин из совершенно разных сфер деятельности. Его участницы регулярно встречаются, обмениваются идеями, вдохновением, опытом и контактами для движения своего дела вперед. В сообщество входят женщины кулинары, финансовые консультанты, ювелиры, мастера, делающие изделия из фанеры, мыловары, авторы и изготовители сувениров ручной работы и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

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