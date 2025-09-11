В Бронницах состоялось торжественное вручение паспортов

11 сентября в конференц-зале администрации городского округа Бронницы состоялось торжественное мероприятие. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По сложившейся традиции, глава городского округа. Бронницы Дмитрий Лысенков вручил паспорта юным жителям нашего города, которые достигли 14-летнего возраста. Вместе с председателем городского Совета депутатов Александром Кашириным они поприветствовали подростков и их родителей.

«Уверен, что эти молодые люди вырастут добрыми гражданами своей страны. Каждый из них найдет свой путь и внесет значимый вклад в развитие родного города, благодаря своим умениям и желаниям. Поздравляю ребят с этим важным этапом в их жизни! Этот момент символизирует новую страницу, открывающую множество возможностей и перспектив. Желаю успехов и уверенности в будущем!» — сказал Лысенков.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.