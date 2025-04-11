9 апреля для детей различных категорий, состоящих на обслуживании в Семейном центре помощи семье и детям «Семья и дом» прошло яркое и полезное мероприятие, организованное командой агентства «Сафарики». В рамках профилактики детской безопасности в весенние каникулы ребята участвовали в интерактивной программе «Гуси — Лебеди», сообщила пресс-служба администрации городского округа Бронницы.

В ходе мероприятия они узнали важные правила безопасности: как вести себя дома, обращаться с электрическими приборами, избегать опасностей у водоемов и в лесу, а также правила общения с незнакомцами. Дети активно участвовали в представлении и знакомились с этими важными темами.

После подвижного интерактива для юных участников провели мастер-класс по изготовлению белых лебедей из пластилина — символов надежды. Эти обереги будут переданы руководителю волонтерского отряда «Золотые сердца» для отправки нашим бойцам в зону специальной военной операции.

В завершение праздника все дети получили сладкие подарки.

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