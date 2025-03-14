В Бронницах состоится волонтерская акция

22 марта в Бронницком молодежном центре «Алиби» состоится волонтерская акция, на которой участники будут плести сети и тактические браслеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вы сможете создать своими руками прочные сети, которые используются в полевых условиях для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и инженерных сооружений и укрепления позиций; а также сплести функциональные аксессуары, помогающие бойцам в экстренных ситуациях.

Для участия не нужны специальные навыки — всему научат на месте. Материалы предоставляются. Берите с собой хорошее настроение и желание помочь. Чем больше рук, тем быстрее идет работа. Ваша помощь — это не только полезное занятие, но и замечательная возможность объединиться ради важной цели. Каждый узел — это ваш вклад в наше общее дело.

Такие акции помогают воинам нести службу, выполнять поставленные боевые задачи, чувствуя поддержку от земляков.

Мероприятие состоится в 14-00 по адресу: г. Бронницы, ул. Красная, д. 24, Молодежный центр «Алиби».

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