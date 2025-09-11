В Бронницах состоится открытие памятника летчикам 5-й Бронницкой авиароты

Начало мероприятия в 12:00, сбор участников в 11:30 возле храма Успения Пресвятой Богородицы.

Справочно: 1913 г. Указом императора Николая II в Бронницах создается 5-я Авиационная рота — первое авиационное соединение на территории Московского военного округа.

Так небольшой, известный с 1453 г. подмосковный город практически становится колыбелью русской авиации… Уже в марте, едва получив императорский указ о присвоении наименования номера части, Бронницкая авиарота приступила к полетам. А к июлю 1914 года все три авиаотряда авиароты (Гренадерский, 13-й и 14-й) отвечали всем требованиям боеготовности.

По планам военного ведомства предполагалось довести число отрядов в роте до семи к 1917 году, но, сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Германия объявила России войну. И 5-я авиарота, как и все войсковые части Русской императорской армии, исполнив мобилизационное предписание, отбыла на фронт. В ноябре 1914 года штаб роты передислоцировался ближе к фронту.

За прошедшие годы бронничане постепенно забыли о том, что Бронницы (хоть и на короткое время) стали одним из самых первых русских городов, давших пристанище небывалому дотоле делу. Что же касается ушедших из города трех отрядов 5-й роты, то они все четыре года Первой мировой войны провели на фронте, не покидая ни на один день свои боевые позиции. Горечь тяжелых утрат и радость побед, заслуженные награды за подвиги в воздушных боях. К ноябрю 1917 года в составе бронницких авиаотрядов не осталось ни одного летчика из тех, чья небесная карьера началась в предместьях старинного города. Одни — высоко взлетели по служебной лестнице, перестали летать. Другие, вступив в неравный бой, не вернулись с боевого полета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.