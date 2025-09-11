В Бронницах состоится открытие памятника летчикам 5-й Бронницкой авиароты
Фото - © администрации г.о. Бронницы
17 сентября в Бронницах на территории Мемориального парка состоится торжественное открытие памятника летчикам 5-й Бронницкой авиароты, героям Первой мировой войны. Памятный знак установлен решением Администрации г/о Бронницы, Движением по сохранению и возрождению исторических традиций «Наследие Империи», при финансовой поддержке Некоммерческого благотворительного фонда «Наследие», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Начало мероприятия в 12:00, сбор участников в 11:30 возле храма Успения Пресвятой Богородицы.
Справочно: 1913 г. Указом императора Николая II в Бронницах создается 5-я Авиационная рота — первое авиационное соединение на территории Московского военного округа.
Так небольшой, известный с 1453 г. подмосковный город практически становится колыбелью русской авиации… Уже в марте, едва получив императорский указ о присвоении наименования номера части, Бронницкая авиарота приступила к полетам. А к июлю 1914 года все три авиаотряда авиароты (Гренадерский, 13-й и 14-й) отвечали всем требованиям боеготовности.
По планам военного ведомства предполагалось довести число отрядов в роте до семи к 1917 году, но, сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Германия объявила России войну. И 5-я авиарота, как и все войсковые части Русской императорской армии, исполнив мобилизационное предписание, отбыла на фронт. В ноябре 1914 года штаб роты передислоцировался ближе к фронту.
За прошедшие годы бронничане постепенно забыли о том, что Бронницы (хоть и на короткое время) стали одним из самых первых русских городов, давших пристанище небывалому дотоле делу. Что же касается ушедших из города трех отрядов 5-й роты, то они все четыре года Первой мировой войны провели на фронте, не покидая ни на один день свои боевые позиции. Горечь тяжелых утрат и радость побед, заслуженные награды за подвиги в воздушных боях. К ноябрю 1917 года в составе бронницких авиаотрядов не осталось ни одного летчика из тех, чья небесная карьера началась в предместьях старинного города. Одни — высоко взлетели по служебной лестнице, перестали летать. Другие, вступив в неравный бой, не вернулись с боевого полета.
