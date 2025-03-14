В Бронницах пройдет торжественная акция «Севастопольский вальс»

11 лет назад, 18 марта 2014 года, произошло значимое событие — воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Это решение было принято после проведения всенародного референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за повторное вхождение в состав Российской Федерации. Крым и Севастополь обладают богатой историей, культурой и традициями, которые тесно связаны с Россией. За прошедшие годы регион пережил значительные изменения: развиваются инфраструктура, образование и здравоохранение. Этот день — повод помнить о единстве и общей истории, а также смотреть в будущее с надеждой и стремлением к новым достижениям. Поэтому ежегодно в честь возвращения полуострова Крым в состав Российской Федерации проводится всероссийская акция, к которой присоединяется вся страна.

Жители Бронниц могут присоединиться к танцу под любимые мелодии на площади им. Тимофеева 18 марта в 11:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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