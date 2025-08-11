В Бронницах проходит акция «Собери ребенка в школу»

В округе Бронницы в канун нового учебного года стартовала ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», которая продлится до 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это традиционная акция в которой может принять участие любой желающий. На протяжении месяца неравнодушные жители города, сотрудники Администрации, учреждений и предприятий собирают необходимые канцелярские принадлежности, закупают школьную мебель, одежду, обувь для детей, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Затем сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. о.Бронницы организуют большой праздник и вручают школьникам необходимые принадлежности, а на праздник приглашают детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (многодетные, малоимущие, семьи с детьми инвалидами и ОВЗ, семьи, где воспитанием детей занимается один из родителей, а также состоящие на социальном обслуживании в ГКУ СО МО «Семейный центр помощи семье и детям „Семья и дом“).

Принять участие в благотворительной акции вы можете обратившись по адресу: ул. Советская, дом № 31, корп.2, каб.14 (2 этаж). Телефон: 8 (49-64) 66-76-29; 8(916)140-07-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.