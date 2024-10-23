В Бронницах после обновления открыли площадку раздельного сбора мусора «Мегабак»

В Бронницах 21 октября в торжественной обстановке открылась площадка для раздельного сбора мусора «Мегабак» после ее реконструкции. Теперь бронничане могут сдавать вторичное сырье недалеко от дома и за материальное вознаграждение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На площадке Мегабак собрались представители администрации и СМИ, сотрудник министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Мария Апалькова, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью «Вторалюминпродукт» Елена Михайлюк.

На площадках Мегабак по всей Московской области стартуют сразу 2 Акции: Всероссийская акция по сбору макулатуры «Бумбатл» и «Сдай шины на Мегабак».

На сегодняшний день тема экологии стала одной из наиболее популярных в обществе. Подмосковье является лидером среди регионов Российской Федерации в реализации национальных проектов в сфере экологии и экологических инициатив. Масштабный проект «Мегабак» появился в Московской области 5 лет назад по инициативе губернатора Подмосковья.

С каждым днем к данному проекту присоединяется все больше подмосковных жителей, которые правильно сортируют отходы, помогая Подмосковью стать чище.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.