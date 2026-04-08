В Бронницах открыли фотовыставку о тружениках округа

Фотовыставку и лекторий «Трудовая история о тружениках городского округа Бронницы» открыли 6 апреля в молодежном центре «Алиби» в Бронницах. Гостям рассказали о жителях, внесших вклад в развитие города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие прошло в молодежном центре «Алиби». Экспозиция посвящена трудовой истории Бронниц и людям, которые создавали славу округа в разные годы.

Научный сотрудник Мария Аралова провела лекцию о жителях, чьи профессии и достижения сегодня уже редко упоминаются. Участники встречи узнали о забытых специальностях, особенностях быта и труда бронничан прошлых десятилетий.

Завершилось мероприятие интерактивной программой. Гости приняли участие в играх и викторинах о ремеслах прошлого, проверили знания и смекалку. Вечер прошел в живой и познавательной атмосфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.