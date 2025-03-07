В Бронницах открылась выставка советских агитационных плакатов времен ВОВ

В фойе музея истории города Бронницы открылась новая выставка «На пути к Великой победе. Плакаты войны». В экспозицию вошло 15 советских агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны. Среди них есть и известные плакаты, и те, которые были выпущены небольшими тиражами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это работы таких художников как: Ираклий Тоидзе, Дмитрий Моор, Алексей Кокорекин, Виктор Иванов и других.

В советское время плакаты были одним из самых распространенных средств массовой агитации. Они призывали всех людей необъятной страны выступить против фашизма.

Посетить выставку можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00, в субботу-воскресенье — с 10:00 до 16:00.

За более подробной информацией можно обратиться по номеру телефона: 8 (985) 421-67-71.

Выставка находится по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 71.

Возрастные ограничения: 6+.

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