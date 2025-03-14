В Бронницах откроется военно-патриотический клуб для детей и подростков

На базе молодежного центра «Алиби» совместно с Бронницким хуторским казачьим обществом стартует новый проект — военно-патриотический клуб для детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

15 марта в 17:00 состоится День открытых дверей. Вы познакомитесь с командой клуба, программой занятий и целями проекта, сможете задать все интересующие вас вопросы, узнать о возможностях для ваших детей и записаться в клуб. Также вам расскажут о традициях казачества, его культуре и истории и о том, как важно воспитывать гражданскую сознательность, чувство гражданского долга и любовь к родине с раннего возраста. Казачество — это не только военная служба, но и уникальный взгляд на жизнь, основанный на смелости, братстве и справедливости.

Клуб подходит для ребят от 10 до 18 лет. Дети от 8 до 9 лет принимаются по индивидуальному согласованию с руководителем.

Мероприятие состоится по адресу: г. Бронницы, ул. Красная, д. 24, Молодежный центр «Алиби».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.