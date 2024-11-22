В Бронницах начал работать ТГ-чат оперативного реагирования

В городском округе Бронницы начал работать телеграм-чат для оперативного информирования горожан, а также жителей ближайших населенных пунктов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Канал создан для удобства (https://t.me/OpovechenieBronnicy). В нем размещается информация о учебных тревогах или о проверке установленного оборудования, о пролетах БПЛА, об изменениях погодных условий.

Необходимо включить уведомления, чтобы получать точную и оперативную информацию. Ссылку на данный чат обязательно нужно направить своим близким и знакомым, чтобы они тоже присоединились к данному каналу и не пропустили важную информацию для своей безопасности.

Канал создан для оперативного информирования жителей г.о. Бронницы и прилегающих территорий о случаях возникновения угроз различного характера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.