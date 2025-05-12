В Бронницах идет высадка деревьев

С начала весны в городском округе Бронницы в рамках программы озеленения высажено около 130 саженцев деревьев. Из них 80 саженцев различных пород — в парке «Бронницкий луг». Кроме того, посадка проводилась на улице Советская, вблизи дома № 106, где было высажено около 40 саженцев березы. Оставшиеся деревья были посажены в окрестностях озера Бельского и реки Кожурновка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Следует отметить, что акции по озеленению в городском округе проводятся традиционно два раза в год. В планах на ближайшее время — высадка около 60 деревьев на улице Советская. Продолжается работы по улучшению экологии и благоустройству территории.

Жители городского округа Бронницы могут присоединиться к акциям по озеленению.

Каждый из нас может внести лепту, посадив дерево или цветы. Это не только улучшит экологию, но и создаст уютное пространство для отдыха.

О времени и месте следующих акции будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.