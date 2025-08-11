В Бронницах активно строят новый корпус лицея

сегодня в 10:26

В рамках реализации региональной госпрограммы в Бронницах продолжается строительству нового корпуса городского лицея на 100 мест, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проектируемая площадь пристройки превысит 4,5 тыс. кв. метров. Внутри будут размещены 4 основных и 7 специализированных кабинетов, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, пищеблок и многое другое.

На прилегающей территории предусмотрены волейбольно-баскетбольная площадка, три зоны для подвижных игр, две спортивно-развивающие площадки, полосы препятствий и беговые дорожки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.