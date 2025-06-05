В Британии хотят создать «цифровые кладбища» для общения с погибшими

В Великобритании хотят отказаться от привычных мест захоронения и рассматривают создание «цифровых кладбищ» с использованием ИИ из-за роста смертности и дефицита свободных мест для погребения, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Mirror.

Данный проект, созданный доктором Фарзанос Барадараном Рахими из канадского Университета Макьюэна, получил название «Некрополь 4.0». Идея заключается в превращении кладбищ в интерактивные пространства, где память об ушедших будет храниться в цифровом формате.

Вместо привычных мраморных надгробий хотят установить виртуальные мемориалы, доступные через приложения или VR-технологии. Образы погибших родных будут воспроизводиться в виде голограмм для общения с близкими. Для этого необходимо будет при жизни сохранять воспоминания о человеке в специальную базу данных.

Однако проект может вызвать сопротивление среди граждан из-за традиционных взглядов на смерть и загробную жизнь. Известно, что в Британии уже начат процесс пересмотра правил захоронений и обсуждается возможность открыть старые кладбища, которые были закрыты еще в Викторианскую эпоху.